Comeback verschoben – Schwinger­könig Christian Stucki erleidet Bandscheiben­vorfall Der Lysser muss am Bözingenberg-Schwinget kurzfristig passen. Auch seine Teilnahme am Eidgenössischen ist in Gefahr. Marco Oppliger

Statt selbst im Sägemehl anzutreten, bleibt Christian Stucki auf dem Bözingenberg nur das Schreiben von Autogrammen. Foto: Peter Schneider (Keystone)

So hatte sich Christian Stucki das nicht vorgestellt. Am Samstag wollte der Schwingerkönig nach monatelanger Verletzungspause beim Regionalfest auf dem Bözingenberg oberhalb Biel ins Sägemehl zurückkehren. Stattdessen musste er den Arzt aufsuchen – und dessen Befund ist für ihn ein grosser Dämpfer: Stucki hat einen Bandscheibenvorfall erlitten, der auf den Ischias-Nerv drückt.

Unter diesen Umständen ist eine Teilnahme am Eidgenössischen Schwingfest in zwei Wochen sehr ungewiss, auch wenn Stucki dieses Ziel noch nicht abgehakt hat. «Der Arzt möchte am liebsten, dass ich in der nächsten Zeit gar nicht mehr schwinge. Aber ich habe noch weitere Untersuchungen und will mich auch noch mit meinem Trainer und meiner Frau besprechen», hält Stucki fest. Ein Szenario wäre, sich für Pratteln fit spritzen zu lassen. Ob er das tun wird, lässt der Lysser offen.

Besonders bitter für Stucki: In der letzten Woche konnte er im Training problemlos schwingen, dem Comeback nach erlittenem Teilabriss der rechten Schultersehnen im April und Muskelfaserriss im Oberschenkel im Juli schien nichts im Weg zu stehen. Deshalb begab er sich am Freitag auch auf die Kleine Scheidegg, wo die Berner sich im Trainingslager den letzten Schliff für Pratteln holen. Auch dort konnte er mehrere Kämpfe absolvieren – bis es ihm in den Rücken fuhr.

