Kampf um den Nachwuchs – Schwingen boomt – aber geschwungen wird immer weniger Tausende Zuschauer an den Kranzfesten und am TV, doch die Zahl der aktiven Schwinger nimmt laufend ab. Vor allem an der Basis harzt es. Die Hintergründe. Marco Oppliger

Die Popularität der Schwinger ist ungebrochen. Doch derweil die Tribünen prall gefüllt sind, verzeichnete der Verband zuletzt einen Rückgang an Jungschwingern. Foto: Madeleine Schoder

50’900 Plätze fasst die Arena für das Eidgenössische Schwingfest in Pratteln. Und es besteht nicht der Hauch eines Zweifels, dass diese am letzten Augustwochenende aus allen Nähten platzen wird. Bei den Eintrittskarten übersteigt die Nachfrage das Angebot um ein Vielfaches. Beim letzten Eidgenössischen vor

drei Jahren in Zug gingen 183’000 ­Bewerbungen für die 4000 ­Tickets in der Arena ein, die in den öffent­lichen Verkauf gelangten. Die Organisatoren rechnen mit 400’000 Besuchern auf dem gesamten Festgelände.