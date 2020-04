Toggenburg statt Lloret de Mar – Schwieriger Start ins Erwachsenenleben Ob sie Prüfungen schreiben müssen: ungewiss. Die Interrail-Reise: abgesagt. Die Zwischenjahr-Pläne: durchgeschüttelt. Was macht das mit Lernenden und Maturandinnen? Tim Wirth

Die Abschlussfeier fällt aus. Und auch sonst ist für Maturandinnen und Lernende dieses Jahr alles anders als geplant. Foto: Florian Bärtschinger

Im Basler Gymnasium am Münsterplatz werfen die Maturanden an ihrem letzten Tag immer die alten Schulblätter aus den Fenstern. Im Hof stehen die jüngeren Schüler und müssen aufräumen. Anna Gisler stand am «Maturaklamauk» schon viermal im Blätterregen. Diesen Mai hätte sie endlich oben im Treppenhaus gestanden – frei – hätte einen Stoss Papier hinausgeschmissen und so abgeschlossen mit Pythagoras, mit Goethe und vor allem damit, dass sie ihre Freunde jetzt nicht mehr jeden Tag sieht: weg vom Aquarium «Gym» in die weite Welt.