Schwerer Verkehrsunfall im Kanton Uri – Sieben Personen teilweise lebensgefährlich in Erstfeld verletzt Am Sonntagabend ist es auf der Gotthardstrasse im Kanton Uri zu einem schweren Autounfall gekommen. Zwei Personen haben sich lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen.

Das Bild von der Unfallstelle in Erstfeld: Mehrere Personen haben sich bei der Kollision zum Teil sehr schwer verletzt. Foto: Kapo Uri

Bei einem Verkehrsunfall in Erstfeld wurden am Sonntagabend sieben Personen verletzt – zwei davon lebensbedrohlich. Der Lenker des Unfallfahrzeugs hatte 1,5 Promille Alkohol intus.

Der Unfall ereignete sich kurz nach 19.30 Uhr. Der 22-jährige Autofahrer geriet in einer Kurve auf der Gotthardstrasse in Richtung Erstfeld auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit zwei korrekt entgegenkommenden Autos, wie die Kantonspolizei Uri am Montag mitteilte. Die vor Ort durchgeführte Alkoholmessung ergab beim 22-Jährigen einen Wert von 1,5 Promille.

Insgesamt wurden sieben Personen verletzt: Eine Person leicht, vier Personen erheblich und zwei lebensbedrohlich. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 64'000 Franken.

Im Einsatz standen die Rega, der Rettungsdienst des Kantonsspitals Uri, der Rettungsdienst Nidwalden, die Feuerwehren Altdorf und Erstfeld, das Care Team Uri, die Abteilung Betrieb Kantonsstrassen, ein lokales Abschleppunternehmen, die Staatsanwaltschaft Uri und die Kantonspolizei Uri.

SDA/fal

