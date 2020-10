Strassenverkehr – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall im Kandertal Auf der Umfahrungsstrasse Frutigen ist ein Personenauto auf die Gegenfahrbahn geraten – es kam zu einer Kollision mit einem Lieferwagen.

Bei Reichenbach im Kandertal sind am Dienstagmorgen zwei Personen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. (Themenbild) KEYSTONE/URS FLUEELER

Beim Zusammenstoss eines Autos und eines Lieferwagens sind am Dienstagmorgen in Reichenbach im Kandertal zwei Personen verletzt worden. Eine 58-jährige Frau musste per Helikopter ins Spital gebracht werden.

Der Unfall ereignete sich um 7.45 Uhr, als die Frau mit ihrem Auto von Frutigen Richtung Reichenbach fuhr. In einer leichten Rechtskurve kam das Auto aus noch ungeklärten Gründen vom Kurs ab und geriet auf die Gegenfahrbahn, wie die Berner Kantonspolizei mitteilte. Dort prallte es mit einem entgegenkommenden Lieferwagen zusammen.

Die Autolenkerin und der Lieferwagenfahrer wurden in den Wracks eingeklemmt und mussten von der Strassenrettung der Feuerwehr geborgen werden. Der 19-jährige Lieferwagenfahrer wurde mit der Ambulanz ins Spital gebracht.

Die Umfahrungsstrasse Frutigen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

SDA