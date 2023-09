Schwerer Unfall in Mamishaus – Motorradfahrer stirbt nach Frontalkollision Am Freitag stiessen in Mamishaus ein Motorrad und ein Auto frontal zusammen. Der Motorradlenker verstarb noch auf der Unfallstelle.

Am Freitag gegen 20.30 Uhr kam es an der Thunstrasse in Mamishaus zu einer Frontalkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto. Ein Töfffahrer war von Riggisberg herkommend in Richtung Mamishaus unterwegs, als er in einer Rechtskurve im Bereich der Verzweigung Winterkraut auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte. Die beiden Fahrzeuge gerieten daraufhin in Vollbrand.

Der Autolenker konnte seine Beifahrerin mithilfe von Passanten aus dem brennenden Auto bergen. Beide wurden mit einem Helikopter der Rega und einer Ambulanz leicht verletzt für eine Kontrolle ins Spital gebracht.

Der Motorradlenker wurde durch die Wucht des Aufpralls vom Fahrzeug geschleudert und blieb schwer verletzt im «Lindebach» liegen. Passanten bargen den Schwerverletzten umgehend aus dem Bach und leisteten ihm erste Hilfe. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass der Motorradlenker noch auf der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlag. Seine formelle Identifikation steht noch aus, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Bern heisst.

Für die Unfall- und Rettungsarbeiten musste die Thunstrasse für mehrere Stunden bis am frühen Samstagmorgen gesperrt werden.

Im Einsatz standen neben der Polizei zwei Ambulanzteams, zwei Helikopter der Rega und die Feuerwehr. Zur Betreuung von Betroffenen wurde das Care Team des Kantons Bern aufgeboten. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

flo

