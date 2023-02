Tropensturm Gabrielle – Schwere Verwüstung – Neuseeland ruft den Nationalen Notstand aus Der Norden der neuseeländischen Nordinsel wurde erst vor wenigen Wochen von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Nun wütet Tropensturm Gabrielle und richtet grossen Schaden an.

Angesichts massiver Schäden durch einen Tropensturm hat die Regierung von Neuseeland den Nationalen Notstand ausgerufen. «Dies ist ein aussergewöhnliches Wetterereignis, das vor allem auf die Nordinsel grosse Auswirkungen hat», erklärte am Dienstag Katastrophenschutzminister Kieran McAnulty. «Wir sind überall mit schweren Überflutungen, Erdrutschen, beschädigten Strassen und beschädigter Infrastruktur konfrontiert.» Einer dieser Erdrutsche ereignete sich auf der Awhitu-Halbinsel westlich von Auckland, wo eine Strasse weggespült wurde. Im Osten der Nordinsel sind zahlreiche Strassen gesperrt, auch weil Brücken wie diese weggeschwemmt wurden.

Der Sturm hatte Neuseeland am Montag mit starken Winden mit Böen von bis zu 140 Stundenkilometern und heftigen Regenfällen heimgesucht.

Vielerorts stürzten Bäume um, zahlreiche Strassen und Häuser wurden beschädigt. Zehntausende Menschen waren ohne Strom, auch am Dienstag waren viele Ortschaften noch von der Aussenwelt abgeschnitten. Behörden in gewissen Regionen haben davor gewarnt, dass es nicht Stunden, sondern Tage oder Wochen dauern könnte, bis es wieder Strom gebe.

Meteorologen warnten zudem vor neuen heftigen Stürmen. «Das ist eine signifikante Katastrophe mit einer wirklichen Bedrohung für das Leben von Neuseeländern», erklärte McAnulty bei der Ausrufung des Nationalen Notstandes. Dieser war zuvor in Neuseeland erst zweimal verhängt worden: Beim Massaker von Christchurch 2019 mit mehr als 50 Toten sowie wegen der Corona-Pandemie.

Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte am Montagabend angesichts der Unwetter seine Reise- und Sicherheitshinweise für Neuseeland. Deutsche Staatsbürger in dem Land sollten unbedingt regelmässig den Wetterbericht verfolgen. Verbote, Warnungen, Hinweisschilder und Anweisungen lokaler Behörden sollten beachtet werden.

Infos einblenden Bei schweren Überschwemmungen in Südafrika sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen, unter ihnen auch ein Baby. Insgesamt seien von den die Überschwemmungen auslösenden Unwettern sieben der neun Provinzen des Landes betroffen, teilten die Behörden am Montagabend mit. Angesichts der Lage rief die Regierung Katastrophenalarm für das ganze Land aus. Allein in der Provinz Kwazulu-Natal im Südosten des Landes wurden durch die Fluten nach Behördenangaben fünf Menschen getötet, unter ihnen ein Neugeborenes. Zudem würden noch mehrere Menschen vermisst. Sie wollten einen mit Wassermassen angeschwollenen Fluss überqueren. In der Provinz Mpumalanga im Nordosten des Landes starben mindestens zwei Menschen. Durch die Überflutungen wurden vielerorts Brücken zerstört und ganze Strassen mitgerissen. Nach Angaben von Meteorologen werden in den kommenden Tagen weiter heftige Regenfälle erwartet. (AFP)

