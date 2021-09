Nachfrage nach Herbstferien – Schweizerinnen und Schweizer drängt es in den Süden Europas Herbstferien sind beliebt, besonders nach einem regnerischen Sommer. Bei der Onlinesuche der Schweizer werden Italien, Spanien und Portugal am meisten nachgefragt. Artur K. Vogel

Dauerbrenner Italien: Unser südliches Nachbarland schwingt bei den Suchanfragen obenaus. Foto: Massimo Virgilio (Unsplash)

Der Sommer 2021 fiel ins Wasser. In den Zentralalpen war es der nasseste seit Beginn der systematischen Aufzeichnungen vor hundert Jahren, das schreibt Meteo Schweiz. Im Juli regnete es in der Deutschschweiz an zwei von drei Tagen. Umso grösser ist der Nachholbedarf: Viele Schweizerinnen und Schweizer wollen die bevorstehenden Herbstferien nutzen, um in Südeuropa oder Nordafrika nochmals Sonnenschein zu speichern und spätsommerliches Bade- und Reisewetter zu geniessen, was im vergangenen Jahr nur sehr eingeschränkt möglich war.

«Das Buchungsaufkommen im Herbst liegt deutlich über dem Vorjahreswert», bestätigt Markus Flick, Unternehmenssprecher von Kuoni / Helvetic Tours: «Geimpfte geniessen für alle möglichen Reisen wieder fast die bekannte Reisefreiheit, und auch Getesteten stehen Ferien in vielen Zielgebieten ohne Quarantänepflichten offen.»