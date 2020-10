20. Priska Nufer

Die zweite Schweizerin, die den 2. Lauf in Angriff nimmt. Nufer steht zum ersten Mal überhaupt in einem Weltcup Riesenslalom im Einsatz. Leider gelingt ihr keine optimale Fahrt, zu viele Fehler schleichen sich in ihre Fahrt. im Ziel verliert Nufer 1.85 Sekunden auf die Bestzeit von Ellenberger.