Nach  Corona-Lockerungen - Schweizer Wirtschaft wächst im zweiten Quartal deutlich

Die Schweizer Wirtschaft wuchs im zweiten Quartal 2021 deutlich. Nach einem coronabedingt schwachen ersten Jahresviertel nahm die Wirtschaft mit den zunehmenden Lockerungen ab Frühling wieder stark Fahrt auf. Konkret stieg das Bruttoinlandprodukt (BIP) in der Periode von April bis Juni 2021 gegenüber dem Vorquartal um 1,8 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Die Zahl für das erste Quartal wurde zudem leicht nach oben revidiert auf -0,4 von -0,5 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahr bzw. zum zweiten Quartal des Corona-Jahres 2020 ist der Anstieg mit 7,7 Prozent gar massiv. Die Schweizer Wirtschaft war bekanntlich vor allem in der Periode von April bis Juni 2020 wegen des ersten Lockdowns stark rückläufig, was nun zum starken Wachstum im Vorjahrsvergleich geführt hat. Insgesamt war die Wirtschaft im vergangenen Jahr um 2,4 Prozent geschrumpft.

Wie das Seco in der heutigen Mitteilung schreibt, stieg die Wertschöpfung im Dienstleistungssektor im Berichtsquartal nach der Lockerung der Corona-Massnahmen aus der zweiten Welle markant. Auch der Konsum erholte sich kräftig. Die Industrie wuchs ebenfalls, wenn auch weniger stark als in den Vorquartalen.

Das Gastgewerbe (+48,9%) etwa erholte sich spürbar von den Rückschlägen des Winterhalbjahrs, da die Betriebe schrittweise wieder öffnen durften und der Inlandtourismus wieder anzog. Der Vorkrisenstand der Wertschöpfung wurde hier gemäss den Seco-Angaben allerdings trotzdem noch um rund die Hälfte unterschritten. Der Bereich Kunst, Unterhaltung und Erholung (+52,9%) registrierte gar noch ein stärkeres Wachstum. Auch hier befinde sich die Wertschöpfung aber noch weit unter dem Niveau von vor der Krise, merkt das Seco an.

Ein überdurchschnittliches Wachstum gab es auch im Handel (+4,8%), der ebenfalls von der Wiedereröffnung der entsprechenden Geschäfte profitierte. Als einzige Dienstleistungsbranche registrierten hingegen die Finanzdienste (-0,7%) einen spürbaren Rückgang der Wertschöpfung.

Privater und staatlicher Konsum deutlich gewachsen

Mit den Lockerungen stieg der private Konsum (+4,1 %) nach den markanten Rückgängen des Winterhalbjahrs stark an. Die Haushalte hätten ihre Konsumausgaben in fast allen Sparten erhöht, so das Seco. Noch stärker wuchs gar der Staatskonsum (+5,5%), bedingt durch ausserordentliche Ausgaben zur Bewältigung der Pandemie. Schliesslich wurden auch die Investitionen der Unternehmen in Ausrüstungen (+1,6%) nach einem negativen Vorquartal wieder ausgeweitet.