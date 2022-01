Ländervergleich zum Konsum – Schweizer verbrauchen mehr Ressourcen pro Kopf als Amerikaner, Deutsche oder Italiener Essen, Kleider, Benzin, Strom: Das alles verursacht einen materiellen Fussabdruck. Warum dieser in der Schweiz sinkt, aber immer noch zu den grössten weltweit gehört. Yannick Wiget Patrick Vögeli

Wir können uns mehr leisten als Menschen in vielen anderen Ländern: Eine Frau beim Einkaufen von Lebensmitteln in Zürich. Foto: Ennio Leanza (Keystone)

Trotz der Klimabewegung und verstärkten Bemühungen um Nachhaltigkeit: Der Hunger nach Rohstoffen ist ungebrochen. In den letzten 50 Jahren hat sich der globale Ressourcenverbrauch etwa vervierfacht. Zu diesem Schluss kommt eine neue Studie der nationalen Wissenschaftsbehörde Australiens (CSIRO) in Zusammenarbeit mit mehreren Universitäten und dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen.

Die starke Zunahme ist vor allem auf Länder in der asiatisch-pazifischen Region zurückzuführen, die sich wirtschaftlich rasant entwickeln und grosse Infrastrukturprojekte vorantreiben. Chinas materieller Fussabdruck ist seit 1990 um über 380 Prozent gewachsen. Damit ist die Gesamtmenge von Rohstoffen gemeint, die das Land konsumiert und zur Deckung der Nachfrage nach Gütern und Dienstleistungen verbraucht. In Indonesien beträgt das Wachstum 212 Prozent, in Indien 152 Prozent.