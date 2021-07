Umfrage zu Cyber-Sicherheit – Schweizer Stromversorger sind ungenügend gegen Hacker geschützt Besonders schlecht sind die Firmen im Erkennen von Angriffen sowie bei der Reaktion darauf. Die europäische Konkurrenz schneidet bei der Cyber-Sicherheit besser ab.

Neue Smart-Meter-Stromzähler in einem Mehrfamilienhaus. (Archivbild) Foto: Gaetan Bally (Keystone)

Schweizer Stromversorger sind gemäss einer neuen Umfrage des Bundes nur ungenügend gegen Attacken aus dem Internet geschützt. Die Resultate der erstmaligen Umfrage dieser Art bei 113 Netzfirmen, 79 Messstellenbetreibern und 54 Stromproduzenten seien im Schnitt «ernüchternd», schreibt das Bundesamt für Energie (BFE) in einem Bericht zur Cyber-Sicherheit für die Schweizer Stromversorgung von Ende Juni. Über diesen berichtete am Freitag die «Neue Zürcher Zeitung».

Auf einer Skala von 0 bis 4 erreichten die Elektrizitätsunternehmen im Schnitt einen Wert von knapp unter 1. Besonders schlecht gerüstet sind die Firmen, wenn es um das Erkennen von Angriffen sowie um das Reagieren und Wiederherstellen nach einem Vorfall geht. Leicht besser sieht es demnach bei der Prävention aus.

Der Bericht des Bundes fordert rasch gesetzliche und einheitliche Rahmenbedingungen zur Cyber-Sicherheit im Strombereich. Zudem sollen eine Prüfbehörde und ein Meldewesen für Vorfälle etabliert werden. In den umliegenden Ländern und generell in Europa steht es dem Bericht zufolge weit besser um die Cyber-Sicherheit. Viele der für die Schweiz aktuell diskutierten Massnahmen seien dort bereits umgesetzt.

In der Corona-Pandemie haben die Cyberrisiken für Schweizer Unternehmen stark zugenommen. Denn die Arbeit aus dem Homeoffice bot Kriminellen neue Angriffsmöglichkeiten.

Nicht nur in der Schweiz, auch im Ausland kam es in jüngster Vergangenheit zu spektakulären IT-Angriffen. So hatte der US-Betreiber Colonial Pipeline die Zahlung von 4,4 Millionen Dollar in Bitcoin an eine Hackergruppe eingeräumt, deren Angriff die Benzin-Versorgung an der amerikanischen Ostküste massiv beeinträchtigt hatte. Das FBI hat davon 63,7 Bitcoin im Wert von derzeit etwa 2,3 Millionen Dollar wieder zurückgeholt.

SDA/ij

