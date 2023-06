Firmenübernahme in Adelboden – Schweizer Sportstars steigen bei Mineralquelle Adelboden ein Die Eishockey-Spieler Roman Josi und Mark Streit, Fussballer Yann Sommer, Schwinger Christian Stucki und Tennistrainer Severin Lüthi beteiligen sich an der AQVA Holding AG. Claudius Jezella UPDATE FOLGT

Die Mineralquellen Adelboden AG geht in neue Hände über. Foto: BOM

NHL-Superstar Roman Josi, Stanley-Cup-Sieger Mark Streit, Fussballspieler Yann Sommer, Schwingerkönig Christian Stucki und Tennis-Coach Severin Lüthi haben sich mit Experten aus dem Wirtschaftssektor zusammengeschlossen und beteiligen sich an der AQVA Holding AG, welche per sofort die Mineralquellen Adelboden AG übernimmt.

Das Sportquintett werde durch erfahrene Wirtschaftsexperten komplettiert. Dazu zählen unter anderen Peter Boss, CEO der V.-Fischer-Investas-Gruppe, Ben Küffer, CEO und Gründer der Uhrenmarke Norquain, Jürg Burri, CEO und Gründer der Rüedu AG, sowie Lionel Hofstetter, Marketingexperte aus der Luxusgüterindustrie. Das geht aus einer am Donnerstagnachmittag veröffentlichten Mitteilung des neu gegründeten Unternehmens hervor.

Demnach haben sich die neuen Eigentümer zusammengeschlossen, «um sich für die Schweiz und einheimisches Wasser einzusetzen». Und Roman Josi kommt wie folgt zu Wort: «Das Thema Wasser ist im Sport enorm wichtig, das verbindet uns. Der Kanton und die Stadt Bern sind zudem meine Heimat, Adelboden gar mein Heimatort. Es war mir ein grosses Anliegen, da mitwirken zu können.»

«Gewünschte Nachfolgelösung»

Peter Stähli, Verwaltungsratspräsident der Mineralquellen Adelboden AG, wird bezüglich der Übergabe an die AQVA Holding AG zitiert: «Wir haben die Firma in den letzten Jahren erfolgreich auf den neuesten Stand gebracht. Wir sind begeistert, dass wir nun mit der AQVA Holding AG die gewünschte Nachfolgelösung mit den nötigen Kompetenzen und einer enormen Strahlkraft gefunden haben.» Die Vorbesitzer, das Licht- und Wasserwerk in Adelboden (LWA), wollen sich gemäss Mitteilung zukünftig auf ihr Kerngeschäft fokussieren.

Stähli, der auch weiterhin im Verwaltungsrat tätig sein wird, fügt hinzu: «Ziel der LWA war es, den Betrieb an Schweizer Investoren zu übergeben, die die nötigen Fähigkeiten und das Potenzial haben, die Marktanteile

massgebend zu erhöhen. Es freut uns deshalb umso mehr, dass wir mit der AQVA Holding AG das gewünschte Gesamtpaket gefunden haben.»

«Einheimisches Wasser fördern»

Lionel Hofstetter, Mitglied des Verwaltungsrats der AQVA Holding AG, erklärt in der Mitteilung die Zielsetzung: «Wir haben eine ausgezeichnete Ausgangslage vorgefunden, von kompetenten Mitarbeitern, einem neuen Firmengebäude mit neuer Produktionsanlage bis hin zu einzigartigen Alleinstellungsmerkmalen. Jetzt geht es darum, das existierende Markenportfolio weiter zu stärken und gezielt zu ergänzen.» In einem ersten Schritt wolle man sich auf den Schweizer Markt fokussieren.

Die AQVA Holding AG ist nach eigenen Angaben «ein Unternehmen, welches von Freunden aus Sport und Wirtschaft gegründet wurde». Die Holding habe sich zum Ziel gesetzt, eine starke Präsenz in der Getränkeindustrie aufzubauen und in der Schweiz einheimisches Wasser zu fördern. Die AQVA Holding AG setze auf eine ausgewogene Mischung aus Sportprominenz und Experten aus dem Wirtschaftssektor.

