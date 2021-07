Unzufriedenheit beim Geheimdienst – Schweizer Spione wollen ins

Homeoffice Sie arbeiten mit hochsensiblen Informationen zu Terror und Spionage. Trotzdem möchten Angestellte des Nachrichtendienstes künftig von daheim aus tätig sein. Leo Eiholzer

Die Geheimdienstler möchten raus aus dem «Pentagon», wie das Berner NDB-Hauptquartier genannt wird. Foto: Samuel Schalch

Als im Lockdown die halbe Schweiz ins Homeoffice wechselte, blieb das den allermeisten Angestellten des Nachrichtendienstes des Bundes (NDB) verwehrt. Zu gross war die Angst, geheime Informationen könnten in falsche Hände geraten, wenn damit ausserhalb des abgeschotteten Geländes des NDB in der Nähe der Berner Messe gearbeitet wird.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Nachrichtendienstes mussten in den Schichtbetrieb wechseln, damit die Abstandsregeln eingehalten werden konnten. Die einen begannen früh morgens, die anderen übernahmen später am Tag – was beim Personal für Unmut sorgte.