Antworten zu den neuen Regeln - Schweizer Sonderweg bei Antikörper-Tests und Covid-Zertifikaten

Antworten zu den neuen Regeln – Schweizer Sonderweg beim Covid-Zertifikat Der Bundesrat will den Kreis der Personen ausweiten, die ein Covid-Zertifikat erhalten. Künftig soll es verschiedene Klassen von Zertifikaten geben. Was Sie über diese wissen müssen. Hans Brandt , Charlotte Walser

Gesundheitsminister Alain Berset erklärte am Mittwoch vor der Presse die Bestimmungen für die neuen Schweizer Corona-Zertifikate. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Neu sollen auch Menschen ein Zertifikat erhalten, die sich mit Covid infiziert haben, damals aber keinen PCR-Test machen liessen. Mit einem Antikörper-Test sollen sie beweisen können, dass sie ausreichende Immunität aufgebaut haben. Dieses Zertifikat wäre 90 Tage lang gültig – und nur in der Schweiz. Zudem will der Bundesrat das bisherige Zertifikat für Genesene, die einen positiven PCR-Test vorlegen, in seiner Gültigkeit von 180 auf 365 Tage verlängern. Die Verlängerung gilt ebenfalls nur für die Schweiz.

Ein Zertifikat erhalten auch die (wenigen Hundert) Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen oder testen lassen können. Und Touristinnen und Touristen, die mit einem nicht in der Schweiz oder der EU, aber von der Weltgesundheitsorganisation WHO zugelassenen Vakzin geimpft worden sind, erhalten ein 30-Tage-Zertifikat zur Einreise in die Schweiz. Das betrifft zwei chinesische Impfstoffe – zielt also auf Touristen aus China, aber auch aus anderen Ländern, in denen diese Impfstoffe weitverbreitet sind, etwa Serbien.