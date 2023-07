Polizeiverbände wollen Filmen bei Einsätzen verbieten lassen: Zürcher Polizisten wenden bei einer Nachdemonstration zum 1. Mai gegen einen jüngeren Mann Gewalt an. Foto: Urs Jaudas («Tages-Anzeiger»)

Ein elfjähriges Kind, das auf dem Boden liegt und dem zwei Polizisten Handschellen anlegen. Oder ein Polizist, der eine Frau bei einer Demonstration an den Haaren reisst: Zurzeit kursieren mehrere Videos, die mutmasslich Polizeigewalt zeigen sollen. Der Kontext fehlt aber: Was ist zuvor passiert? Einzelne Polizeiverbände fordern deshalb, dass ihre Einsätze grundsätzlich nicht mehr gefilmt werden dürfen. Das aber ist gar nicht nötig.

Die Polizei hat einen klaren Auftrag: Gesetzlosigkeit und Gewalt zu bekämpfen und Menschen in Not rasch zu helfen. In der Praxis ist das oft schwierig: Beim Einsatz müssen die Polizistinnen und Polizisten etwa mit Menschen umgehen, die betrunken und auf Drogen sind, die Uniformierte sogar attackieren.

Schweizer Polizisten haben eine Berufslehre abgeschlossen, später eine Polizeischule bestanden und einen Eid auf den Staat geschworen. Das macht sie für ihre schwierige Aufgabe grundsätzlich vertrauenswürdig. Dass Polizistinnen und Polizisten unser Vertrauen missbrauchen und gegen das Gesetz handeln, kommt in der Schweiz zum Glück sehr selten vor.



Wer sich als Polizist nicht ans Gesetz hält, einer Frau grundlos an den Haaren reisst oder unverhältnismässig Kinder in Handschellen legt, wird bestraft. Spätestens im Wiederholungsfall droht ihm die Entlassung, und er wird medial geächtet.

Dass die Polizei einer gewissen Beobachtung ausgesetzt ist, ist richtig.

Die Forderung nach einem Handyverbot ist deshalb Ausdruck mangelnden Selbstbewusstseins von Beamtinnen und Beamten. Wer das Richtige tut, auch wenn dies zur Durchsetzung des Auftrags mit Gewalt verbunden ist, kann sich dabei jederzeit filmen lassen.



Die Schweiz ist nicht Nordkorea oder China, wo allmächtige Staatsrepräsentanten dem Volk befehlen, was sie filmen dürfen und was nicht. Handyverbote lassen sich zudem in der Realität auch gar nie konsequent durchsetzen.



Der Staat hat das Gewaltmonopol. Dass die Polizei einer gewissen Beobachtung ausgesetzt ist, ist darum richtig. Wenn – theoretisch – die Möglichkeit besteht, dass missbräuchliche Einsätze gefilmt werden und öffentlich darüber diskutiert wird, stärkt dies das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizistinnen und Polizisten.



Polizeigewalt in der Schweiz Zu Unrecht an den Pranger gestellt Polizei will Filmen bei Einsätzen verbieten lassen

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor. Schwerpunkte seiner Berichterstattung betreffen sicherheits- und migrationspolitische Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.