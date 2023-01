Live-Event «Bund im Gespräch» – Schweizer Neutralität im Clinch der Weltmächte Im «Bund im Gespräch» kommenden Mittwoch erklärt Bundesrat Ignazio Cassis, welchen Spielraum er für die Schweiz auf dem Weltparkett sieht. Reden Sie mit! Isabelle Jacobi

Aussenminister Ignazio Cassis nimmt am 12. Januar 2023 am Treffen des UNO-Sicherheitsrats teil, in welchem die Schweiz sich in den kommenden zwei Jahren unter anderem für Rechtsstaatlichkeit und Friedensförderung einsetzen will. Bild: Imago

Der Ukraine-Krieg dauert nun schon fast ein Jahr. Am 24. Februar marschierte die russische Armee auf Befehl von Wladimir Putin in die Ukraine ein, und es wurde wahr, was die meisten für unmöglich hielten: ein blutiger Krieg in Europa. Der Schock war enorm – das Wort «Zeitenwende» machte die Runde. Der brutale militärische Angriff stellt die europäische Sicherheitsarchitektur und die Energieversorgung in Frage.

Auch in der Schweiz erwachte das Bewusstsein, dass der Krieg – nicht weiter entfernt als die Reichweite einer Mittelstreckenrakete – unsere Sicherheit bedroht. Und bereits in der ersten Kriegswoche wurde klar, dass eine strikt ausgelegte Schweizer Neutralität zum Problem werden könnte. Der Bundesrat überdachte nach anfänglichem Zögern und empörten Reaktionen seine Position und übernahm die EU-Sanktionen gegen Russland. Doch die Schweiz steht weiter unter internationalem Druck, eingefrorene russische Vermögenswerte zu enteignen und das Kriegsmaterialgesetz zu lockern.

Bundesrat Ignazio Cassis war in seinem Präsidialjahr 2022 sozusagen der oberste Krisenmanager der Schweizer Regierung. Er reiste in die Kriegsregion, im März nach Polen und Moldova und im Oktober nach Kiew, wo er den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski traf. Cassis wollte – ohne Erfolg – die Neutralitätspolitik der Schweiz flexibilisieren und organisierte die Lugano-Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine, die jetzt eine Fortsetzung in London findet. Cassis versuchte damit, die Schweiz als friedensförderndes Land zu positionieren. Er erntete mit dem Vorstoss Kritik aus verschiedenen politischen Reihen.

Auch wenn sein Präsidialjahr zu Ende ist: Als Aussenminister wird Cassis das Engagement im UNO-Sicherheitsrat in den kommenden zwei Jahren prägen und bleibt federführend in den heiklen Dossiers Ukraine, Iran und EU. Er hat die schwierige Aufgabe, die Interessen der Schweiz gegenüber einer Welt zu vertreten, die von einer zunehmenden Blockbildung geprägt ist. Einer Welt, wo die Kriegsbereitschaft wächst. Wie schätzt Bundesrat Cassis die Perspektiven der Schweizer Aussenpolitik ein, als neutrales Land zwischen den USA, dem «Westen», Russland und China?

Wir freuen uns auf eine angeregte Diskussion mit Bundesrat Ignazio Cassis am kommenden Mittwoch im Bierhübeli mit Live-Publikum. Vor seinem Auftritt sprechen wir mit einer ukrainischen Frau, die in die Schweiz geflüchtet ist, und zeigen einen Video-Clip des jungen Bieler Multimedia-Künstlers Cee-Roo zum Ukraine-Krieg. Denn wir sollten nicht vergessen: Der Krieg tobt weiter.

Bund im Gespräch Mit Bundesrat Ignazio Cassis im Gespräch mit Chefredaktorin Isabelle Jacobi, sowie Pyvova Yuliya und Solomiia Fedorchuk im Gespräch mit der Bund-Redaktorin Simone Klemenz. Bierhübeli, Bern, 1. Februar, Einlass 17.30h.

Isabelle Jacobi ist Chefredaktorin von «Der Bund» und Mitglied der Chefredaktion Bund/BZ. Sie kommentiert Politik und Zeitgeschehen und spricht mit klugen Köpfen unterschiedlicher Couleur. Sie ko-moderiert den Podcast «Alles klar, Amerika?» Mehr Infos @jacobiis

Fehler gefunden?Jetzt melden.