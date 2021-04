Mehrere Infizierte in Geflügelfabrik Moskau meldet weltweit erste Übertragung von Vogelgrippe-Virus auf Menschen

In Russland ist nach eigenen Angaben zum ersten Mal das H5N8-Virus auf Menschen übertragen worden, die Betroffenen steckten sich in einer Geflügelfabrik an. Die WHO geht der Meldung nach.