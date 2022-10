Trikots des FC Winterthur – FCW-Spieler lehnen Regenbogen ab Der FC Winterthur wollte in der Super League mit bunten Details ein Zeichen für Toleranz setzen. Doch einzelne Spieler lehnen das ab. Die Geschäftsstelle zog die Notbremse. Jonas Gabrieli

Das regenbogenfarbene Logo auf dem grauen Auswärtstrikot des FC Winterthur. Foto: Jonas Gabrieli

«Unser Herz schlägt rotweiss, unsere Welt ist bunt.» So lautet das Motto des FC Winterthur. Es ist Ausdruck der Identität des Vereins, der sich in seiner Sozialcharta gegen jegliche Form von Diskriminierung einsetzt. Eine Kultur, die der FCW in den letzten zwei Jahrzehnten aufgebaut hat und die ihn von anderen Vereinen unterscheidet.