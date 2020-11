Knackpunkte bei der Planung – Schweizer Flop bei Grippe-Vorsorge weckt Furcht vor Corona-Impfchaos Dieses Jahr sollen 2,5 Millionen in der Schweiz gegen Grippe geimpft werden. Wer die ersten Injektionen erhält, ist Zufall. Für die noch grösser angelegte Covid-Impfung verheisst das nichts Gutes. Isabel Strassheim

Influenza-Injektionen: Die Grippeimpfung 2020 ist eine Art Testlauf für eine Covid-Impfaktion. Foto: Samuel Schalch

Die erste Schweizer Grossimpfung ist angelaufen: Dieses Jahr sollen 2,5 Millionen Menschen und damit doppelt so viele wie sonst gegen Grippe geimpft werden. Dies innerhalb nur weniger Wochen. (Lesen Sie hier den Aufruf des Bundesamtes für Gesundheit.) Die Aktion kann als Probelauf für die für nächstes Jahr erwartete Covid-Impfung gelten, bei der fast 5 Millionen Menschen in der Schweiz geimpft werden sollen. Es zeigen sich jedoch erhebliche Schwachstellen.

Zu wenig Impfdosen

Der Grippeimpfstoff ist weltweit knapp – so wie auch die ersten Covid-Impfstoffe dies sein werden. Das heisst, es braucht ein koordiniertes Vorgehen und vorausschauende Planung bei der Beschaffung. Genau das fehlte schon bei der Bestellung der Grippe-Vakzine. Die Schweiz versäumte es, im März die Lage richtig einzuschätzen und genügend Impfdosen zu bestellen. Zuständig dafür ist der freie Markt, das heisst Arztpraxen, Apotheken oder Alters- und Pflegeheime. Im Chaos der ersten Corona-Welle vergassen es einige jedoch schlicht, Bestellungen abzugeben, wie der Apothekerverband Pharmasuisse auf Anfrage berichtet. Die Folge: Auch nach einer notfallmässigen Nachbeschaffung durch den Bund hat die Schweiz nur rund die Hälfte der benötigten Impfungen parat. Die letzten werden erst im Dezember ausgeliefert.

Die Covid-Vakzine wird vom Bundesamt für Gesundheit (BAG) zentral beschafft. Das BAG hat sich dem internationalen Impfkonsortium Covax angeschlossen, setzt aber hauptsächlich auf eigene Bestellungen: Für rund 6,5 Millionen Menschen in der Schweiz hat das BAG bei den Pharmafirmen Astra-Zeneca sowie Moderna vorbestellt. Fällt aber einer dieser beiden Vakzine-Kandidaten in den klinischen Tests durch, wird er auch nicht ausgeliefert. Doch auch für den Fall, dass tatsächlich beide Impfstoffe erfolgreich zugelassen werden, dürften sie nur schrittweise geliefert werden. Am Anfang werden nur wenige Dosen zur Verfügung stehen. Die vom BAG erhoffte Impfung von 60 Prozent der Bevölkerung, die für einen Stopp der Pandemie notwendig ist, wird sich daher über einen längeren Zeitraum hinziehen.

Fehlender Zuteilungsplan

Apotheken bieten zwar Grippeimpfungen und auch Covid-Schnelltests an, Covid-Impfungen sollen sie jedoch nicht setzen. Foto: Reto Oeschger

Ist der Impfstoff rar, braucht es eine klare Triage: Bei der Grippe-Vakzine entscheiden aktuell Ärztinnen und Apotheker, wer die vorhandenen Impfdosen bekommt. «Es kann Sinn ergeben, prioritär Risikopersonen zu impfen», sagt Pharmasuisse-Sprecherin Rahel Rohrer. Dafür gibt es aber keine offiziellen Leitlinien. «Ob eine Apotheke bestimmte Personengruppen priorisiert, wird sie eigenverantwortlich entscheiden anhand der tatsächlich verfügbaren Impfdosen, ihrer Kundenstruktur und in Abhängigkeit von allfällig geplanten Impfaktionen», erklärt die Verbandssprecherin. In einigen Apotheken heisst es, sie legten Impfungen für ihre Stammkundschaft zurück. Es ist dann also Kundenbindung, die die fehlenden Leitlinien bei der Zuteilung ersetzt.

Bei der Covid-Impfung ist das BAG momentan dran, zusammen mit der Eidgenössischen Kommission für Impffragen die Impfempfehlungen zu erarbeiten. Dies werde sich noch über «die nächsten Monate» hinziehen, so das BAG. Die Covid-Impfungen sollen im ersten Halbjahr 2021 beginnen. Anders als bei der Grippeimpfung muss dann klar sein, wer die ersten Injektionen erhält. Der Schutz des Gesundheitspersonals habe sicher eine Priorität, erklärt BAG-Vizedirektorin Nora Kronig im Interview. Welche Bevölkerungsgruppe als erste geimpft werden kann, hängt aber davon ab, welcher Impfstoff als erster auf den Markt kommen wird. Denn die Covid-Vakzinen der verschiedenen Hersteller haben unterschiedliche Wirkprofile. Alte Menschen benötigen etwa wegen ihres schwächeren Immunsystems einen anderen Impfstoff als Junge. Für die geplante Durchimpfung von rund 5 Millionen Menschen in der Schweiz braucht es daher detaillierte Leitlinien.

Einsatz von Messehallen?

Für eine zügige Massenimpfung braucht es eine schweizweite Infrastruktur. Bei der Grippeimpfung spielen Apotheken eine wesentliche Rolle (so wie dies nun auch für die Durchführung von Corona-Schnelltests geplant ist): 25 Prozent der Injektionen gegen Influenza setzen Mitarbeitende von Apotheken. Bei der Covid-Impfung sollen sie jedoch nicht involviert werden. Infrage kämen nur Spitäler, Impfzentren, Arztpraxen und allenfalls auch mobile Equipen, verlautet es aus dem BAG. Im Moment bereiten sich die Kantone in enger Zusammenarbeit mit dem Bund auf verschiedene Varianten vor.

In Deutschland sollen Messehallen, die momentan ohnehin leer stehen, bei den Covid-Impfungen eingesetzt werden. Auch in der Schweiz dürfte es zusätzliche Räumlichkeiten brauchen. Noch viele Fragen seien offen, heisst es aus den Kantonen. Anders als beim Grippeserum wird der Covid-Impfstoff nicht in einzelnen Fläschchen ausgeliefert, denn davon gibt es nicht die weltweit benötigte Menge. Die Lieferung erfolgt in Grossmengen, wie der internationale Pharmabranchenverband IFPMA angekündigt hat. Dies erfordert eine Feinplanung, weil die angebrochenen Packungen in wenigen Stunden verbraucht werden müssen. Auf jeden Fall: Die Covid-Impfaktion braucht einen Masterplan. Und den gibt es noch nicht.

Logistik als Knackpunkt

Die Impflogistik ist generell durch die nötige nahtlose Kühlkette erschwert. Das Grippeserum braucht eine Kühlschranktemperatur zwischen 2 und 8 Grad Celsius. Dies gilt auch für die Covid-Impfung. Es gibt aber Ausnahmen. «Zurzeit laufen Abklärungen bezüglich Lagerungs- und Transportkapazitäten. Transport, Lagerung und Verteilung hängen wesentlich vom jeweiligen Impfstoff ab», betont eine BAG-Sprecherin. Denn das neuartige, genbasierte mRNA-Covid-Serum, zu dem auch das von der Schweiz vorbestellte von Moderna zählt, benötigt einen Tieffrost von rund minus 80 Grad Celsius.

Für den Transport braucht es Trockeneis und für die Lagerung Spezial-Frostgeräte. Laut einem Insider vom Pharmaproduzenten Lonza, der für Modernas Impfstoff den Wirkstoff herstellt, plant Moderna deswegen an der Lieferlogistik schon seit dem Sommer. Für die Feinverteilung in der Schweiz dürfte das eine Herausforderung werden.