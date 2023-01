Besorgnis in Taiwan – Schweizer Firma schickt Raketenteile ins Feindesland Taiwan gab einem Unternehmen mit Sitz im Kanton St. Gallen den Auftrag, Militärgeräte zu reparieren. Die Arbeiten wurden dann aber ausgerechnet in China ausgeführt. Adrian Schmid

Taiwans Hsiung-Feng-Rakete gilt als «Flugzeugträgerkiller». Defekte Teile des Waffensystems wurden zur Reparatur nach China geschickt. Foto: AP

Es ist ein Fauxpas, der in Taiwan im ersten Moment einen Schock ausgelöst hat: Die Schweizer Firma Leica Geosystems liess defektes Militärgerät der Taiwaner in einem Werk in China reparieren. Das ist brisant, weil Taiwan und China seit Jahrzehnten im Streit liegen. Gerade droht der Konflikt weiter zu eskalieren.