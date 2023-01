Barometer der Coolness – Schweizer entwarf das «hässlichste Kleid» der Golden Globes Warum man den Namen von Will Smiths Frau nicht nennen sollte, welcher Käse mit Genderstern geschrieben wird und wozu Harry Dianas Parfüm braucht – unsere Liste fürs entspannte Tischgespräch. Michèle Binswanger

Sie entschied sich für ein Kleid des Walliser Designers Kevin Germanier – und erntete Spott: Heidi Klum. Foto: Getty Images

Hannahs Lebenslust

Erforschte den Körper mit der Kamera: Hannah Villiger. Foto: Hannah Villiger

Die Zugerin Hannah Villiger war eine Schweizer Kunstpionierin. Sie erforschte ihren Körper mit Polaroidfotos, lange bevor jeder das mit der eigenen Handykamera tat und lange vor Instagram. Eine grosse Villiger-Werkschau in Susch im Unterengadin mit dem Titel «Amaze me» tut nun das, was der Titel verspricht: Sie fasziniert mit grossformatiger Fotografie und hintersinnigen Zeichnungen. Die Ausstellung umfasst das ganze Werk der Künstlerin, beginnend in den 70er-Jahren bis zu ihrem Tod 1997.