Steigende Gesundheitskosten – Schweizer beklagen hohe Preise – und greifen doch zum teuren Originalmedikament Arzneimittel sind in der Schweiz zu teuer, so die Kritik. Nun zeigt eine neue Umfrage: Bei der Preisbildung ruft die Bevölkerung nach mehr Staat – verhält sich aber widersprüchlich. Maren Meyer

Wenn schon teuer, dann auch bitte das Originalprodukt: Eine Apothekerin sortiert Arzneimittel in einer Apotheke in Buchs SG. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Wer in einer Schweizer Apotheke Medikamente kauft, zahlt mehr als in den europäischen Nachbarländern. Auch in diesem Jahr zeigt der Auslandspreisvergleich für Originalmedikamente und Nachahmerprodukte, die sogenannten Generika, deutliche Preisunterschiede auf. Patentgeschützte Medikamente kosten im europäischen Ausland im Schnitt 5,4 Prozent weniger als in der Schweiz – Generika sogar 45,5 Prozent.