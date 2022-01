Threema wird Pflicht – Schweizer Armee verbietet Whatsapp Im Dienst sollen Armeeangehörige künftig die Schweizer Messaging-App Threema nutzen. Alle anderen Kurznachrichtendienste sind nicht mehr erlaubt – aus Sicherheitsgründen. Edith Hollenstein Eva Novak

Fotos, Texte und Sprachnachrichten dürfen Armeeangehörige nicht mehr per Whatsapp, Telegram oder Signal verschicken. Foto: Laurent Gilliéron (Keystone)

In der Armee heisst es neu: Threema für alle – Threema pour tous – Threema per tutti. Unter diesem Betreff hat der Armeestab Ende Dezember per Mail alle Kommandanten und Stabschefs angewiesen, die Messenger-App Threema fortan für die dienstliche Kommunikation mit privaten Smartphones einzusetzen.

Im Schreiben, das dieser Zeitung vorliegt, heisst es: «Alle anderen Dienste sind nicht mehr zugelassen.» Somit verbietet die Armee künftig ihren Angehörigen, sich untereinander per Whatsapp, Signal oder Telegram auszutauschen und über diese Kanäle dienstliche Anweisungen zu verbreiten.