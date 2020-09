Nations League – Missglückter Auftakt der Schweizer Nati Zum Start der Nations League unterliegen die Schweizer der Ukraine 1:2. Zinchenko besiegelt mit einem schönen Schlenzer die Schweizer Auftakt-Niederlage. Tobias Matsch

Zinchenko schiesst die Ukraine zum Sieg gegen die Schweiz. In der 68. Minute gehen die Gastgeber erneut in Führung. Auf diesen Treffer können die Schweizer indes nicht mehr reagieren. (Video: SRF)

Die Schweiz unterliegt der Ukraine zum Auftakt der Nations League 1:2. Dabei geriet das Team früh in Rückstand, konnte aber noch vor der Pause ausgleichen. Erst in der zweiten Halbzeit gelang keine Antwort mehr.

Die Schweizer starteten mutig, spielten gute Pässe, die meist schlecht verarbeitet wurden. Nach zehn Minuten wurden sie in ihren Bemühungen gestört, dafür umso heftiger. Atalantas Malinowski traf den Pfosten, es wäre ein Traumtor gewesen. Vier Minuten darauf stand es dann trotzdem 1:0, weil Zuber Tymchuk nicht nachkam, Sommer dessen Schuss abprallen liess und Yarmolenko den Ball mit der Hacke über die Linie drücken konnte.

Viel Spielanteile, wenig Chancen

Nach der Führung mauerte die Ukraine die Mitte zu. Xhaka und Sow kamen kaum zur Geltung, wenn etwas passierte, dann über die Flügel oder durch Fehler im Aufbau des Heimteams. Sehr grosse Gefahr kam dabei selten auf, vielmehr lief die Schweiz das eine oder andere Mal in Konter. Und immer wieder rief Vladimir Petkovic: “Bewegung!”

Davon kam nach vorne wenig. Und so liess sich Seferovic etwas zurückfallen, statt im Strafraum zu warten. Kurz vor der Pause kam er so an den Ball, zog nach einer Körpertäuschung ab und traf zum Ausgleich. Es ist Seferovics 19. Tor für die Schweiz, ein besonders schönes dazu.

Seferovic erzielt den Ausgleich zum 1:1 Mit einem Distanzschuss in der 41. Minute erzielt Haris Seferovic das 1:1. (Video: SRF)

Zinchenko bestraft passive Schweizer

Es ist aber auch das letzte Schweizer Tor des Spiels. Auch in der zweiten Halbzeit gefiel Petkovics Team zwar mit ihrem Druck, den sie auf die Gegner ausübte. Abgesehen von einem Pfosten-Kopfball durch Vargas nach einer Flanke von Steffen wurde sie aber auch kaum gefährlich. Die Ukraine hingegen nutzte den einen Fehler zu viel. Mbabu leitete für das Heimteam den Angriff ein, Manchester Citys Zinchenko schloss sehenswert ab.

Yarmolenko trifft zum 1:0 Nach einem Patzer von Yann Sommer geht die Ukraine im Nations-League-Duell gegen die Schweiz in der 14. Minute in Führung. (Video: SRF)

Im zweiten Spiel der Gruppe D trennen sich Deutschland und Spanien 1:1. Es trafen Timo Werner und José Gaya. Damit übernimmt Ukraine die Spitze in dieser Gruppe. (mro)

Telegramm:

Ukraine – Schweiz 2:1 (1:1)

Lwiw. – Keine Zuschauer. – SR Ekberg (SWE).

Tore: 14. Jarmolenko 1:0. 41. Seferovic 1:1. 68. Sintschenko 2:1.

Ukraine: Pjatow; Tymtschyk, Krywzow, Matwijenko, Michailitschenko; Stepanenko, Sintschenko, Malinowski; Jarmolenko, Moraes, Konopljanka (54. Jaremtschuk).

Schweiz: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Sow (82. Aebischer), Xhaka, Zuber (46. Steffen); Embolo, Vargas (73. Ajeti); Seferovic.

Bemerkungen: Schweiz ohne Shaqiri, Schär, Freuler, Zakaria, Mehmedi und Itten (alle verletzt) sowie Cömert (Trainingsrückstand) und Fernandes (krank). 10. Pfostenschuss von Malinowski. 55. Kopfball von Vargas an den Pfosten. Verwarnungen: 59. Elvedi (Foul). 83. Steffen (Foul). 86. Tymtschyk (Foul).

Ukraine 2 : 1 Schweiz