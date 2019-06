Was Glarners Klick für eine junge Lehrerin bedeutet

Es ist noch kein Jahr her, dass sich Viola Russo* erstmals vor eine eigene Schulklasse stellte. Als sie in die Gesichter dieser 7-jährigen Kinder schaute, wird ihr vieles durch den Kopf gegangen sein, nur nicht Politik, Rechtsanwälte und das Strafgesetzbuch. All das aber ist seit Dienstag die Realität der jungen Primarlehrerin, die erst im März ihr Diplom erhalten hat. Ihre Klasse sieht sie frühestens nach Pfingsten wieder. Bis dahin springen Kolleginnen ein, um sie zu entlasten.