Wann Frauen Mütter werden

Wer gleich viel verdient, kann sich in aller Ruhe der Fortpflanzung widmen, so scheints: Die Isländerinnen werden im Schnitt mit 27,8 Jahre Mutter, also fast 3 Jahre früher als Frauen hier. Hängen also Gender-Pay-Gap und das Alter der Mütter zusammen? Oder anders gefragt: Schafft mehr Lohngleichheit jüngere Mütter?

Das ist zu kurz gegriffen, wie auch ein Blick in Daten zeigt: Polen, Slowenien, Dänemark, Griechenland – zu unterschiedlich sind die Länder, auf die die Beobachtung zutrifft. Der Basler Soziologe Ueli Mäder bestätigt: «Die Lohngleichheit ist ein Faktor. Nebst andern. Für sich genommen führt er nicht zwingend dazu, dass Frauen früher gebären.» Die Ungleichheit beim Einstieg könne je nachdem auch frühere Geburten motivieren, etwa weil der Partner ja mehr verdiene. Stärker ins Gewicht falle die Ungleichheit beim Wiedereinstieg, so Mäder.

Jüngere Familien dank bezahlter Elternzeit

Dennoch könnte eine obligatorische Elternzeit in der Schweiz unter anderem zur Folge haben, dass Frauen und Männer – besonders Akademiker – früher eine Familie gründen, sagt Bettina Isengard: «In der Schweiz würden Frauen jünger Mutter werden, wenn es grundsätzlich leichter wäre, Beruf und Familie zu vereinbaren durch längeren Anspruch auf bezahlte Elternzeit, eine Arbeitsplatzgarantie nach der längeren Elternzeit und den Ausbau und die Bezahlbarkeit von externer Kleinkindbetreuung.»

In den nächsten Jahren werde sich ein EU-Trend abzeichnen, vermutet Mäder, bei dem sich Kinderzahl und auch das Alter der Erstgeburt annähern. In der Schweiz dürfte dann das Alter der Erstgeburt etwas sinken, in anderen Ländern steigen. Prognosen seien allerdings heikel: «Unsere Eltern lebten in der Überzeugung, dass es ihre Kinder zumindest materiell einmal besser haben würden. Jüngeren Eltern fehlt heute diese Gewissheit.»