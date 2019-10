SVP-Kampftruppe ignoriert Plakat-Urteil

Ihre Klage wegen Persönlichkeitsverletzung haben die FDP und die vier Politiker beim Bezirksgericht Andelfingen eingereicht, in dessen Zuständigkeitsbereich das Komitee seinen Sitz hat. Die FDP-Politiker argumentieren, sie hätten bloss einen SVP-Vorstoss abgelehnt, sprächen sich aber nicht grundsätzlich gegen Massnahmen gegen Islamisten aus. Darum sei der Vorwurf falsch. Durch die Plakate würden sie «in ihrem gesellschaftlichen wie auch beruflichen Ansehen als politische Partei und Politiker beeinträchtigt».

Das Gericht verpflichtet das Egerkinger Komitee, die Anti-FDP-Werbung per sofort zu stoppen. Bereits aufgehängte Plakate müssten «innert 24 Stunden entfernt werden», heisst es in der superprovisorischen Verfügung. Zudem muss das Komitee das Sujet auch im Internet und in den sozialen Medien löschen. Sollte das Komitee den Entscheid nicht umsetzen, droht ihm das Gericht Bussen an.

Innert zehn Tagen kann das Komitee materiell Stellung zur Klage nehmen. Dann entscheidet das Gericht definitiv. Dass es die Plakate bereits jetzt mit einer superprovisorischen Verfügung verbietet, begründet es damit, dass das Plakat «eine Persönlichkeitsverletzung als zumindest ausreichend wahrscheinlich erscheinen» lasse.