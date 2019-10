Ohne die GLP erreicht die Linke nichts

Obwohl es dank der Sitzgewinne der Grünen zu einem Linksrutsch kam, ist es aber auch künftig keineswegs sicher, dass die Linke leichter sozialpolitische Mehrheiten schmieden kann. Denn nach wie vor sind SP und Grüne auf CVP und GLP angewiesen, um im Nationalrat auf mehr als 100 Stimmen zu kommen.

Und die Grünliberalen waren für die SP bisher kein sicherer Bündnispartner. Im Gegenteil: In der vergangenen Legislatur stimmte die GLP bei einigen entscheidenden Fragen anders als die Linke – so etwa beim Rentenzuschlag von 70 Franken in der Altersvorsorge 2020 und bei Vorlagen zur Krankenversicherung.

Missliebige sozialpolitische Entscheide

Die SP erstellte im Juni gar ein «Sündenregister», in der sie rund 20 missliebige sozialpolitische Entscheide der Grünliberalen in der Sozial- und Gesundheitspolitik auflistet. Darunter findet sich die Zustimmung der GLP zur Erhöhung der Mindestfranchise auf 500 Franken und zur Aufhebung des Vertragszwangs in der Krankenversicherung. Angeprangert wird die Ablehnung der AHV-Steuervorlage und die Zustimmung der GLP zur schrittweisen Erhöhung des Rentenalters auf 67, falls das AHV-Vermögen unter einen bestimmten Stand sinkt.

Die CVP sei in der Sozialpolitik die verlässlichere Partnerin gewesen als die GLP, sagt SP-Vizepräsidentin Barbara Gysi. Die GLP habe sich in den letzten vier Jahren «nicht gerade offen für soziale Vorlagen gezeigt». Allerdings setze sie ihre Hoffnungen auf die neuen Köpfe in der stark gewachsenen GLP-Fraktion und eine entsprechend grössere Meinungsvielfalt, sagt Gysi. Mit den Neugewählten wolle sie nun das Gespräch suchen. «Die GLP wird sich künftig gut überlegen müssen, ob sie weiterhin Mitte-rechts- oder nicht doch besser Mitte-links-Mehrheiten ermöglicht», sagt Gysi.

Die sozialpolitischen Entscheide der GLP wurden bisher wesentlich geprägt durch den Zürcher Nationalrat Thomas Weibel. Er verhalf in der Sozial- und Gesundheitskommission (SGK) immer wieder mal der Rechten zu einer Mehrheit. Weibel tritt jedoch zurück und im neuen Parlament wird in der SGK jemand anders die Grünliberalen vertreten. Dass die GLP künftig in der Sozialpolitik in Einzelfällen anders entscheidet, ist deshalb gut möglich.