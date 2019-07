Züge lassen Haltestellen aus – Bund interveniert

Die Argumentation der Verspätung gilt auch für die ausgelassenen Stopps in Brugg und Baden, denn man habe einen «Dominoeffekt vermeiden» wollen, sagt SBB-Sprecher Daniele Pallecchi in der SRF-Sendung «10 vor 10». Das sei «eine Massnahme zum Nutzen der Mehrheit». Sprich: Eine Minderheit muss mit Verspätungen leben, ungeplant umsteigen und einen anderen Zug abwarten. Dafür kommt der grosse Teil der Passagiere pünktlich am Zielbahnhof an, sie erwischen ihre Anschlüsse, und der Zug kann auch rechtzeitig wieder losfahren.

Betriebspflicht verletzt?

Ob das aber überhaupt erlaubt ist, prüft nun das Bundesamt für Verkehr (BAV). Es könnte eine Betriebspflichtverletzung vorliegen, erklärt ein BAV-Sprecher gegenüber der «Aargauer Zeitung», denn grundsätzlich müssten gemäss Personenbeförderungsgesetz «alle in den Fahrplänen enthaltenen Fahrten durchgeführt» werden. Die Passagiere dürfen also darauf zählen, so zu ihrem Ziel transportiert zu werden, wie der Fahrplan das vorsieht.