Wo lebt es sich als Fussgänger am besten?

Kein Überflieger

Dem Fussverkehr müsse ein höherer Stellenwert eingeräumt werden, ist Veronika Killer überzeugt. Denn dieser sei nicht auf Fremdenergie angewiesen, produziere kein klimaschädliches CO 2 und helfe mit, eine Stadt attraktiver zu machen. Sie ist Projektleiterin einer breit angelegten Fussgängerstudie, die der politisch unabhängige Verein Umverkehr initiiert hat. Dieser existiert seit über 25 Jahren und setzt sich für eine zukunftsfähige Mobilität ein. Gestartet wurde das Projekt gemeinsam mit Fussverkehr Schweiz und der Hochschule Rapperswil Anfang Sommer, jetzt wird ausgewertet. Die ausführlichen Resultate werden laut Killer im Juni 2020 präsentiert.

Was sich jetzt schon sagen lässt: Es gibt keine Stadt, welche in allen drei untersuchten Bereichen obenaufschwingt. Auffällig sei jedoch laut Killer, dass inzwischen an innerstädtischen, zentralen Lagen viel für die Fussgänger gemacht werde. Aber bei der Umsetzung und Gestaltung von Begegnungszonen gebe es eklatante Unterschiede. Und je nach Sprachregion seien die unterschiedlichen Mobilitäts- und Fussverkehrskulturen deutlich spürbar. Untersucht wurden folgende 16 Orte: Aarau, Basel, Bellinzona, Bern, Biel, Chur, Genf, Lausanne, Locarno, Lugano, Luzern, Neuenburg, St. Gallen, Winterthur, Zug und Zürich.

Der Städtevergleich Fussverkehr beinhaltet drei Teilprojekte:

Infrastrukturtest: Dabei wird die Qualität der verschiedenen Elemente der Fussverkehrsinfrastruktur mit einem Katalog von Kriterien bewertet, der in Zusammenarbeit mit der Hochschule Rapperswil erarbeitet wurde. Untersucht wurden mit Begehungen vor Ort etwa die Gesamtqualität der Querungen, also hauptsächlich der Fussgängerstreifen, oder wie fussgängerfreundlich ÖV-Haltestellen oder öffentliche Plätze sind.

Experteninterviews: Mit dem zuständigen Fachbeamten der untersuchten Städte wurde der Stellenwert und die Einbettung des Fussverkehrs in der Siedlungs- und Verkehrsplanung erörtert.

Umfrage: Mit einer Onlineumfrage wurde die Zufriedenheit der Bevölkerung mit der Fussverkehrssituation erhoben. In über 70 Fragen konnten die Teilnehmenden zu verschiedensten Bereichen Stellung nehmen, von der Atmosphäre über das Sicherheitsgefühl bis hin zu ganz konkreten Ärgernissen in ihrer Stadt. Die Umfrage lief bis am 30. Oktober.