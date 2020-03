Wo das Personal fehlt, wenn die Grenzen dicht sind

Auch in der Industrie, im Tourismus oder auf dem Bau kann die Arbeit nicht einfach von zu Hause aus erledigt werden. Dies sei nicht nur für die Tessiner Wirtschaft problematisch, betont Luca Albertoni, Direktor der Tessiner Handelskammer, gegenüber SRF. Homeoffice sei bei den Frontalieri nicht sehr beliebt, weil ihnen erhebliche finanzielle Einbussen drohen: «Falls diese Personen mehr als 25 Prozent ihrer Arbeit in Italien ausüben, werden sie Steuersubjekt in Italien.» Giorgio Garganti von der Gewerkschaft Unia bestätigt, dass die Grenzgänger vor allem die Arbeitsmarktsituation umtreibt.

Kaum betroffen von einer Schliessung der Südgrenze wären das Bildungswesen, die öffentliche Verwaltung oder die Finanz- und Versicherungsbranche. In diesen Branchen arbeiten nur sehr wenige Grenzgänger.