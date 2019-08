Das «rückschrittliche Parlament» könne jetzt durch andere Politiker ersetzt werden, sagt die Berner Gymnasiastin Saskia Rebsamen, Mitglied der Arbeitsgruppe, welche die Klima-Charta erarbeitet hat. Auf der Website, die am Dienstagmittag aufgeschaltet wurde, können Anwärter auf einen Parlamentssitz ihre klimapolitischen Positionen kundtun und sich damit gleichsam gegenüber der Öffentlichkeit verpflichten.

Ein Teil der Charta-Gruppe bei der Projektarbeit: Maya Tharia, Jan Schuller, Jan Burckhardt und Saskia Rebsamen (von links nach rechts). Foto: PD

In einem Monat, am 20. September, sollen die Klima-Profile der beteiligten Kandidaten publiziert werden. Doch auch die Bevölkerung ist aufgerufen, die Fragen zu beantworten und Vorschläge anzubringen. Diese Daten werden ab sofort und fortlaufend publiziert.

«Wie es sich ergibt»

Ist das nun der Schritt von der Bewegung zur etablierten Politik? Saskia Rebsamen verneint: «Wir bleiben eine dezentral organisierte, basisdemokratische Bewegung.» Hierarchien gebe es weiterhin nicht, Entscheide würden im Konsens gefällt, mit Signalisieren von Zustimmung und Ablehnung durch die bekannt gewordenen Hand- und Armbewegungen. Es gibt keine Präsidentin, keinen Vorstand. Wer die Sitzungen leitet, ist dem Zufall überlassen: «Wie es sich grad ergibt», sagt die 17-jährige Rebsamen. Entsprechend möchte man auch einen Kult um bestimmte Personen vermeiden. Saskia Rebsamen bittet, ihr Bild höchstens klein zu publizieren, dafür eines von der Arbeitsgruppe zu zeigen, wie sie bei einem Treffen in Bern mit der Klima-Charta beschäftigt ist. «Wir wollen keine Greta Thunberg der Schweiz», sagt Saskia Rebsamen.

Es gibt keine Präsidentin, keinen Vorstand. Wer die Sitzungen leitet, ist dem Zufall überlassen: «Wie es sich grad ergibt.»

Die Bewegung konstituiert sich so: Da sind zunächst die Zehntausenden Demonstranten, die in den vergangenen Monaten auf die Strasse gingen. Daraus haben sich landesweit einige Hundert Aktivisten formiert, die zu mittlerweile vier nationalen Treffen zusammengekommen sind, meistens in Bern. Dort wiederum werden Projekte beschlossen und Arbeitsgruppen gebildet, es gibt auch Regionalgruppen. Die Klima-Charta sei von Beteiligten aus der ganzen Schweiz erarbeitet worden, sagt Saskia Rebsamen. «Es waren auch Leute aus der Romandie dabei.»

Drei Forderungen

Trotz fehlender Zuständigkeiten – bisher klappt die Organisation: Die dreisprachige Medienmitteilung ist am Dienstagmorgen pünktlich versendet worden, exakt zwei Monate vor den eidgenössischen Wahlen. Die Websites klimacharta.ch beziehungsweise charte-climat.ch und carta-climata.ch werden um 11.55 Uhr online geschaltet – der symbolische Zeitpunkt soll signalisieren, dass es höchste Eisenbahn sei für eine wirksamere Klimapolitik.

Ziel sei eine zeitliche und inhaltliche Priorisierung klimarelevanter Geschäfte, nicht etwa die Einschränkung demokratischer Rechte.

Die Forderungen der Charta, zu denen die Kandidaten aufgerufen sind, Stellung zu beziehen: Die Schweiz soll den nationalen Klimanotstand ausrufen. Dieser sei nicht als juristischen Begriff zu verstehen, heisst es. Ziel sei eine zeitliche und inhaltliche Priorisierung klimarelevanter Geschäfte, nicht etwa die Einschränkung demokratischer Rechte. Zweite Forderung: Die Schweiz soll bis 2030 keine CO2-Emissionen mehr verursachen, ohne diese zu kompensieren. Und drittens verlangen die Aktivisten «Klimagerechtigkeit»: Die Hauptverursacher der Klimakrise sollen zur Verantwortung gezogen werden, erläutert Saskia Rebsamen, «und zwar in geografischer wie in soziodemografischer Hinsicht». Auch wir müssten gegenüber künftigen Generationen Verantwortung übernehmen für die Klimaschäden, die wir heute verursachen.

«Plattform für Diskussionen fehlt»

Der Klimastreik habe für Gesprächsstoff und einen beeindruckenden Wandel im Klimabewusstsein gesorgt, sagt Saskia Rebsamen. Nun erhoffe man sich, dass dieses Bewusstsein die nationalen Wahlen prägen werde. Wichtig sei aber: «Der Klimastreik bleibt parteipolitisch neutral und distanziert sich von einer Einordnung auf dem politischen Spektrum.» Die Website sei weder ein Label noch eine direkte Wahlempfehlung, sondern eine Plattform zur Meinungsbildung, die in der heutigen Diskussion fehle.