«Wir haben uns vor der ganzen Schweiz blamiert»

Neben verbalen Ausfällen ist es seine Ineffizienz, die das Berner Stadtparlament regelmässig in schlechtem Licht dastehen lässt. Angesichts der RGM-Phalanx ohnmächtige SVPler bremsen den Betrieb seit Jahren mit einer Flut von Vorstössen aus; links und rechts lässt man es sich nicht nehmen, auch über Postulate breit zu diskutieren, also über Geschäfte ohne bindenden Charakter. Und jahrelang artete die Budgetdebatte im Herbst zu epischen Redeschlachten aus. 2009 wurde das Budget morgens um 3 Uhr nach 15-stündiger ­Debatte verabschiedet. Vor den Ratsmitgliedern machte die Abstimmungsanlage im Rathaus schlapp: Wegen der Flut an Anträgen war ihr Speicher gegen Mitternacht voll.

Es tut sich einfach nichts

Ein Musterbeispiel für Ineffizienz bot 2017 eine «Sonderdebatte» zum autonomen Kulturzentrum Reitschule, das zuverlässig für gehässige Diskussionen sorgt. Damals verlangten die Bürgerlichen nach Ausschreitungen diese Form der Debatte, bei der keine konkreten Anträge behandelt werden, sondern alle einander wieder einmal ihre sattsam bekannte Meinung sagen können. Weil der Stadtpräsident seine Redezeit überzog, konnte der zuständige Sicherheitsdirektor Reto Nause (CVP) am Ende nichts mehr sagen. Dabei hätte er sich doch bei der Polizei bedanken wollen.

Die Ineffizienz des Ratsbetriebs ist seit Jahren Thema. Es gehört zur Antrittsrede neuer Ratspräsidenten, eine straffe Sitzungsleitung zu versprechen. Folgenlos. Unter Politisierenden und Medienschaffenden hört man zwei Gründe für die Misere: Einerseits führten die klaren Mehrheitsverhältnisse zur Polarisierung – RGM könne sein Powerplay notfalls auch ohne gute Argumente durchziehen, während den Bürgerlichen nur lärmige Obstruktion bleibe. Andererseits ist die Fluktuation seit langem hoch. So waren am Ende der beiden letzten Legislaturen 2012 und 2016 noch die Hälfte der gewählten Volksvertreter im Amt. Dabei geht jeweils viel Know-how verloren.

In Ostermundigen getagt hat der Stadtrat am Donnerstag übrigens, weil Bern und die klamme Agglo-Gemeinde über eine Fusion sprechen. Die Sitzung «extra muros» hätte in Ostermundigen Vertrauen für die Berner Politik schaffen sollen.