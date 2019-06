Wie viel Wasser ist genug?

Aktuell steht der Pegel des Lago Maggiore, gemessen in Locarno, bei 194,17 Metern über dem Meeresspiegel. Tendenz: fallend. Je nach Wetter kann sich das aber schnell ändern. Nach zwei Wochen Dauerregen stieg das Wasser im Herbst 2018 um drei Meter an, Teile von Locarno wurden überflutet. In Dürreperioden wie im vergangenen Sommer fällt der Pegel jedoch schnell ab. Das liegt an einer besonderen Eigenschaft des 64 Kilometer langen und bis zu zehn Kilometer breiten Sees auf der Alpensüdseite: Die Wasseroberfläche ist im Vergleich zu seinem riesigen Einzugsgebiet eher klein. Das hat zur Folge, dass das Niveau stark schwankt.