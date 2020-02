Wie ein Paar 24 Stunden auf seinen Corona-Befund wartete

Ganz anders klingt die Geschichte, die Leser Manuel F.* erzählt. Er und seine Frau Linda* sprechen von einer wahren Odyssee. Eine Geschichte in fünf Akten.

Prolog

Das Wetter war frühlingshaft mild, als Manuel und Linda F. am vergangenen Wochenende durch die Strassen von Verona flanierten. Sie waren am Freitagabend angekommen, machten am Samstag einen Bummel durch die Altstadt, immerhin Unesco-Welterbe. Das Wochenende gipfelte in einem Abendessen bei Bekannten in Legnago. So richtig geniessen konnten das Ehepaar F. das Dinner aber nicht. Bei beiden trat plötzlich ein trockener Reizhusten auf. Angesichts der Schlagzeilen, wonach in der Lombardei wegen des Corona-Virus ganze Dörfer abgeriegelt wurden, beschlossen sie, in die Schweiz zurückzukehren.

1. Akt: Die BAG-Hotline

Auf dem Heimweg beschlich Herr und Frau F. zunehmend ein schlechtes Gefühl, überschlugen sich doch die Nachrichten aus Norditalien, wonach sich das Corona-Virus dort immer rasanter ausbreitete. Auf einem Parkplatz in Chiasso machte das Paar einen Zwischenhalt und wählte die Nummer der BAG-Hotline, um sich zu erkundigen, ob in seinem Fall ein Corona-Test angezeigt wäre. Die Mitarbeiterin beschied Manuel F., er solle einen Hausarzt oder ein Spital anrufen. Dort werde ein Arzt entscheiden, ob ein Test nötig sei.

Manuel F. rief also das Kantonsspital St. Gallen an und schilderte seinen Fall. Eine Mitarbeiterin versprach, sich mit dem zuständigen Infektiologen abzusprechen. Als sie zurückrief, gab sie Entwarnung: Der Zeitabstand zwischen dem Eintreffen in der Lombardei und dem Auftreten des Hustens sei zu kurz. Deshalb sei nicht von einer Infektion auszugehen und ein Test unnötig.

Manuel und Linda F., erleichtert, beschlossen, das schöne Wetter im Tessin zu geniessen und besuchten das Karneval-Fest in Ascona. Anschliessend überquerten sie noch einmal die italienische Grenze und bummelten durch die Städtchen von Cannobbio und Intra, bevor sie nach Hause in die Ostschweiz zurückkehrten.