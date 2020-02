Wie die Corona-Krise überwunden werden könnte

Es ist an der Zeit, über eine weltweite Rezession zu reden. Die klassischen Anzeichen mehren sich. Die Börsen brechen ein, die Seefracht geht zurück und die Zinsen sinken. Die Industrie hat Nachschubprobleme, was in absehbarer Zeit zu Produktionsausfällen führt. Der Tourismus ist mit Stornierungen konfrontiert und die Flieger werden leerer. Alles Szenarien, wie man sie von vergangenen Krisen wie jener beim Ausbruch von Sars Anfang Jahrhundert kennt.