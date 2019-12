War es ein Flirt oder eine Vergewaltigung?

«Der Schaden in meinem Leben ist bereits angerichtet. Ich hoffe auf einen Freispruch», sagte Yves Allegro als Angeklagter während der Verhandlung am Montag vor dem Bezirksgericht in Siders.

Ganz anders sieht die Sache die Walliser Staatsanwältin Corinne Caldelari. Sie fordert für den 41-jährigen ehemaligen Tennisprofi und heutigen Headcoach von Swiss Tennis vier Jahre Gefängnis. Die Staatsanwältin hält es für erwiesen, dass Allegro im Oktober 2014 auf einer Trainertagung in Tallinn eine Kollegin und ehemalige Spitzen-Tennisspielerin zum Sex nötigte und vergewaltigte. Auch weil Allegro ein Jugendfreund von Tennisstar Roger Federer ist und mit diesem regelmässig im Doppel spielte, berichteten die Medien im Voraus ausführlich über den Fall.