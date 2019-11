Waidmanns Heil und Unheil

In Namibia einen Elefanten, in Kanada einen Schwarzbären, in Kirgistan ein Marco-Polo-Schaf und in der Schweiz einen Steinbock. Trophäenjägern ist kein Weg zu weit, kein Berg zu steil, kein Preis zu hoch für ein spektakuläres Wildtier, mit dem sich prahlen lässt – entweder in der Trophäensammlung zu Hause oder vor den Augen der ganzen Welt auf Instagram und Facebook.