In diesen Kantonen und Parteien kandidieren die meisten Frauen

Die Frauendachverbände, die Eidgenössische Kommission für Frauenfragen (EKF) und Nationalratspräsidentin Marina Carobbio rufen die Wählerinnen und Wähler auf, Frauenkandidaturen besonders zu berücksichtigen. Ziel sei es, im Parlament eine bessere Geschlechterbalance zu erreichen. Heute betrage der Frauenanteil im Nationalrat ein knappes Drittel, im Ständerat seien es nur 13 Prozent.

Das Projekt «halbe-halbe», lanciert 2018 von der Eidgenössischen Kommission für Frauenfragen und den Frauendachverbänden, die Kampagne «Helvetia ruft» von alliance F, die Website politfrauen.ch der Parlamentsdienste sowie zahlreiche weitere Initiativen in den Kantonen und Gemeinden hätten Früchte getragen: Für die kommenden Nationalratswahlen kandidieren 1873 Frauen. Das sind 565 Frauen beziehungsweise 5,8 Prozentpunkte mehr als 2015.

Frauenanteil nur bei BDP nicht höher

Im Vergleich zu den Nationalratswahlen 2015 habe sich der Anteil der Kandidatinnen bei sämtlichen Parteien erhöht, ausser bei der BDP (minus 1,2 Prozentpunkte). Am stärksten angestiegen sei der Anteil der Kandidatinnen bei der GLP (plus 7,8 Prozentpunkte), der EVP (plus 6,9), der FDP (plus 6,6) und der CVP (plus 5,9) sowie bei den Grünen (plus 4,8). Bei der SP habe er sich um 4,1 Prozentpunkte vergrössert, bei der SVP um 3,2 Punkte. In keinem Kanton würden aber mehr Frauen als Männer kandidieren.

Bei den Kantonen liegt laut BFS Zug an der Spitze, wo 37 Frauen und 38 Männer kandidierten. An zweiter Stelle folge Basel-Stadt mit 62 Frauen und 72 Männern. Am geringsten vertreten seien die Frauen auf den Wahllisten in St. Gallen mit knapp einem Drittel und im Kanton Schaffhausen mit knapp einem Viertel.