Volk entscheidet, ob der Schutz des Wolfes gelockert wird

Das Schweizer Stimmvolk kann entscheiden, ob der Schutz des Wolfes gelockert werden soll: Naturschutzorganisationen haben am Montag 65'000 beglaubigte Unterschriften für ein Referendum bei der Bundeskanzlei eingereicht. Insgesamt seien sogar 100'000 Unterschriften eingegangen, heisst es in einer Mitteilung. «Der Schweizer Bevölkerung liegt der Artenschutz am Herzen».