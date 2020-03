SVP zurück in Urner Regierung – FDP verliert Sitz

Bei den Regierungsratswahlen im Kanton Uri liegen nach Auszählung von 10 Ortschaften vier der fünf Bisherigen, die wieder antreten, in Führung. Der SVP-Kandidat hat mehr Stimmen als der SP-Sicherheitsdirektor.

Am meisten Stimmen für die Neuwahl der siebenköpfigen Urner Exekutive erhielten bislang die beiden FDP-Regierungsräte, Finanzdirektor Urs Janett und Roger Nager. An dritter Stelle liegt Beat Jörg (CVP), gefolgt von Urban Camenzind (CVP). SVP-Kandidat Christian Arnold folgt an fünfter Stelle noch vor Regierungsrat Dimitri Moretti (SP).