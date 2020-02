SVP will brisantes Geschäft von Traktandenliste streichen

Die SVP sei «bestürzt» über die Absicht des Parlaments, das Bundesgesetz für eine Überbrückungsrente für ältere Arbeitslose bereits in der Frühjahrssession fertig zu beraten. Dies schreiben SVP-Präsident Albert Rösti und SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi in einem Brief an die Büros von National- und Ständerat. Der Brief liegt dieser Redaktion vor. Rösti und Aeschi verlangen darin, die Differenzbereinigung für das Geschäft sei kurzerhand von der Traktandenliste für die Frühjahrssession zu streichen. Die Session beginnt am Montag. «Eine seriöse und verantwortungsvolle gesetzgeberische Arbeit in dieser kurzen Frist ist nicht möglich», begründen Rösti und Aeschi ihren Antrag. Über diesen haben nun die Büros von National- und Ständerat zu entscheiden.