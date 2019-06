SVP-Glarner lässt Telefone an Zürcher Schule Sturm läuten

SVP-Nationalrat Andreas Glarner hat heute Dienstag auf Facebook die Handynummer einer Stadtzürcher Primarschullehrerin veröffentlicht. Versehen mit dem Hinweis, man möge ihr anrufen und die Meinung sagen. Grund: Die Frau wies in einem Elternbrief darauf hin, dass muslimische Kinder während des gerade aktuellen Fests des Fastenbrechens zu Hause bleiben können, ohne dafür einen Jokertag einzusetzen. So, wie dies in der kantonalen Volksschulverordnung vorgesehen ist. Glarner veröffentlichte den Brief und schrieb dazu: «Vielleicht möchte jemand der Lehrerin mitteilen, was man davon hält.»