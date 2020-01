Status durch Verschwendung

Auf den Schweizer Strassen geschieht etwas, das allen Trends und Voraussagen widerspricht: Ständig rollen mehr SUV. Jedes zweite Auto, das Schweizerinnen letztes Jahr kauften, war ein grosser 4×4. Das drückt auf die Umweltbilanz. In Sachen CO 2 -Ausstoss von Neuwagen belegt die Schweiz den letzten Platz in ganz Europa, wie der «Kassensturz» gerade berichtete.