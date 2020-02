SP-Regierungsrätin setzt auf GPS-Überwachung

Generös helfen, hart bestrafen

Ruiz weist die Kritik zurück. Sie verweist auf eine «ehrgeizige Integrationspolitik, die sich auf die Ausbildung stützt und die es der Waadt ermöglicht hat, den Sozialhilfesatz zu senken.» Die Integrationsbemühungen gingen beim Vorliegen eines Betrugsverdachts «Hand in Hand mit einem Kontroll- und Ermittlungssystem», so Ruiz.

In den letzten fünf Jahren hat die Waadt in durchschnittlich 506 Verdachtsfällen Überwachungen angeordnet. Dabei habe sich herausgestellt, dass pro Jahr im Durchschnitt 11 Millionen Franken Sozialhilfegelder zu Unrecht ausbezahlt worden seien, sagt Ruiz. In den Ausführungen der Regierung zur Gesetzesrevision ist jedoch lediglich von4,2 Millionen Franken pro Jahr die Rede. Auf Nachfrage präzisiert die SP-Regierungsrätin, die genannten 4,2 Millionen Franken könne der Staat aufgrund der Ermittlungen zurückbehalten. Die restlichen sieben Millionen Franken blieben wegen administrativer Kontrollen beim Staat, aufgrund widersprüchlicher oder oder falscher Angaben der Sozialhilfebezüger.

Der Waadtländer Nationalrat und SP-Fraktionschef Roger Nordmann verweist darauf, dass der Einsatz von GPS-Trackern in der Waadt auch bei Linken kaum auf Kritik gestossen sei. Er begründet dies mit Mentalitätsunterschieden zwischen der Deutsch- und der Westschweiz. In der Romandie herrsche bei Linken die Meinung vor, dass man sehr streng bei der Bekämpfung von Missbräuchen sein müsse, dafür aber den Anspruchsberechtigten nicht die Leistungen kürze.