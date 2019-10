Spitzenforschung braucht einen langen Atem

Schon vor mehr als 50 Jahren träumten einige Astronomen davon, aufgrund der Bewegung von Sternen auf die Existenz eines unsichtbaren Begleiters zu schliessen. Nur glaubte zunächst kaum jemand an den Erfolg solcher Messungen – ausser Michel Mayor. Bereits während seiner Doktorarbeit, die er 1971 am Observatorium Genf abschloss, interessiert er sich für diese Bewegung von Sternen. Mangels eines geeigneten Instruments war er in den Folgejahren kühn genug, selber eines zu bauen.