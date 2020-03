Die Spitex rüstet sich für den Ansturm

Kommen sie? Oder kommen sie nicht? Mittwoch ist Schichtwechsel bei der Firma Hauspflegeservice in Wallisellen. Ein Teil der ausländischen Mitarbeiterinnen, die in der Schweiz alte Menschen rund um die Uhr betreuen, fahren nach Hause. Andere treten ihren Dienst an. Doch an diesem Mittwoch läuft dieser Wechsel nicht so reibungslos ab wie sonst. Die Corona-Krise blockiert die Reiserouten. Eine Mitarbeiterin aus Polen und eine aus der Slowakei wollten nach Zürich fliegen. Die Flüge wurden abgesagt.Was aber, wenn die Betreuerinnen nicht kommen? «Das wäre sehr schwierig für uns», antwortet Geschäftsleiterin Margaretha Stettler, «wir haben ja Verträge zu erfüllen. Selbstverständlich versuchen wir, in so einem Fall andere Pflegekräfte zu finden. Die Betreuung muss aufrechterhalten werden.» Die beiden Mitarbeiterinnen aus Polen und der Slowakei schafften es diese Woche doch noch in die Schweiz. Aber Stettler weiss: Das Problem wird noch grösser. Tschechien, die Slowakei und Ungarn sperrten am Donnerstag ihre Grenzen zu den Nachbarstaaten. Die eigenen Bürger lassen die Staaten noch zurück, sie müssen aber dann 14 Tage in Quarantäne.