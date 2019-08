SP verzichtet bei Wahlkampf-Plakaten auf Provokation

Wahlkampf ohne Würmer: Die SP hat am Dienstag ihre Wahlplakate präsentiert. Slogans und Sujets stehen für die Wahlversprechen der Partei, wie SP-Präsident Christian Levrat vor den Medien in Bern sagte.

Die SP will für tiefere Krankenkassenprämien, Klimaschutz, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie für die Integration älterer Arbeitnehmender in den Arbeitsmarkt kämpfen. Ein weiterer Slogan lautet «Rot anstreichen»: Die SP möchte der Bundespolitik in den nächsten vier Jahren ihren Stempel aufdrücken.