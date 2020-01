«Sonst ist die Konkordanz am Ende»

Vier Wochen liegt sie schon zurück, die Nichtwahl von Grünen-Präsidentin Regula Rytz in den Bundesrat. Lange genug, dass auch die hitzigsten Diskussionen verklungen sind und man sich im Bundeshaus anderen, drängenderen Fragen zuwendet.

CVP-Parteichef Gerhard Pfister behagt das nicht. Er will die massgeblichen Parteien bis Ende März zu einem ersten Gespräch über den Bundesrat der Zukunft zusammentrommeln, dem sogenannten Konkordanzgipfel. Erstmals seit 1959 seien heute weniger als 70 Prozent der Bevölkerung im Bundesrat repräsentiert, erklärte Pfister heute Montag an einem Medientermin in Bern. Historisch betrachtet, sei das zu wenig. «Es braucht eine neue Zauberformel, die garantiert, dass 80 Prozent der Wähler in der Landesregierung vertreten sind», so Pfister.